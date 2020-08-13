***LUKSK* *EREGL* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
13.08.2020 17:05
***LUKSK******EREGL******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, EREGL, LUKSK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ASKIN BINBIR 800,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E BURHAN BALTA 11.360,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E DEMIRAY AYDOGDU 2.400,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E ERDEM KILIÇ 3.608,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E ERKAN PARLAK 320,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HACI AHMET KÖSE 11.600,000
BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HALIL IBRAHIM ÇELIK 1.440,000
BERA 8 BERA HOLDING A.S. E HUZEYFE YAT 1.440,000
BERA 9 BERA HOLDING A.S. E HÜLYA DURGUT 936,000
BERA 10 BERA HOLDING A.S. E HÜLYA KAPISIZ 160,000
BERA 11 BERA HOLDING A.S. E LEVENT CAMKESE 4.096,000
BERA 12 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA AYDIN 4.760,000
BERA 13 BERA HOLDING A.S. E MÜMIN ÖZER 150.240,000
BERA 14 BERA HOLDING A.S. E NURETTIN BAGCI 9.040,000
BERA BERA HOLDING A.S. E SAFFET SAMUR 7.360,000
BERA 16 BERA HOLDING A.S. E SEZAI KÖSE 37.408,000
BERA 17 BERA HOLDING A.S. E SIBEL KILIÇ 1.696,000
BERA 18 BERA HOLDING A.S. E TAHIR TETIK 9.600,000
BERA 19 BERA HOLDING A.S. E UGUR BÜYÜKBAYRAM 640,000
BERA 20 BERA HOLDING A.S. E YASAR BÜYÜKBAYRAM 2.560,000
BERA 21 BERA HOLDING A.S. E YASAR ÇOBANOGLU 696,000
BERA 22 BERA HOLDING A.S. E YILMAZ DURMUS 4.480,000
BERA 23 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM IZIDOGRU 2.400,000
EREGL 24 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MEHMET SELÇUK HELVACIOGLU 71,680
LUKSK 25 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E HAMDI KARAGÖZ 27,580
LUKSK 26 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MUSA YILMAZ 132,900
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868688
BIST