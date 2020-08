***LUKSK* *EREGL* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LUKSK******EREGL******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, EREGL, LUKSKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ASKIN BINBIR 800,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E BURHAN BALTA 11.360,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E DEMIRAY AYDOGDU 2.400,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E ERDEM KILIÇ 3.608,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E ERKAN PARLAK 320,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HACI AHMET KÖSE 11.600,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HALIL IBRAHIM ÇELIK 1.440,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E HUZEYFE YAT 1.440,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E HÜLYA DURGUT 936,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E HÜLYA KAPISIZ 160,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E LEVENT CAMKESE 4.096,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA AYDIN 4.760,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E MÜMIN ÖZER 150.240,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E NURETTIN BAGCI 9.040,000BERA BERA HOLDING A.S. E SAFFET SAMUR 7.360,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E SEZAI KÖSE 37.408,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E SIBEL KILIÇ 1.696,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E TAHIR TETIK 9.600,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E UGUR BÜYÜKBAYRAM 640,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E YASAR BÜYÜKBAYRAM 2.560,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E YASAR ÇOBANOGLU 696,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E YILMAZ DURMUS 4.480,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM IZIDOGRU 2.400,000EREGL 24 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MEHMET SELÇUK HELVACIOGLU 71,680LUKSK 25 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E HAMDI KARAGÖZ 27,580LUKSK 26 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MUSA YILMAZ 132,900(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868688BIST