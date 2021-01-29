***LUKSK* *EREGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.01.2021 16:35
***LUKSK******EREGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, LUKSK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
EREGL 1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ENGİN AKKAYA 393,090
LUKSK 2 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER ADIYAMAN 22,070
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906165
BIST
17:521.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -26,44
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.472
17:527,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:528,8760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:52436,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,54
|Açılış
|: 436,97
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:52
|DZGYO
|5,06
|50.053.789
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.328.619
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|203.624.458
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|663.119
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.627.123
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.667.951
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,48
|227.417.552
|% -8,78
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,90
|2.260.621.916
|% 5,50
|
|GARAN
|9,35
|2.075.984.361
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,39
|1.550.972.408
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,91
|1.479.285.528
|% 5,11
|
|KOZAL
|116,00
|1.432.486.549
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,39
|1.550.972.408
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,91
|1.479.285.528
|% 5,11
|
|KARSN
|5,19
|1.356.790.788
|% 4,01
|
|TSKB
|1,82
|426.981.149
|% 0,55
|
|GARAN
|9,35
|2.075.984.361
|% -0,43
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2961
|7,3047
|% -0,40
|
|Euro
|8,8647
|8,8760
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0135
|10,0637
|% -0,28
|
|Frank
|8,2008
|8,2502
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9446
|1,9544
|% -0,25
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem