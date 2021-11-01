***LUKSK* *GARAN* *TCELL* *MGROS* *HURGZ* *ISCTR* *ALARK* *KUTPO* *KARTN* *YKBNK* *IZMDC* *NTHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***LUKSK******GARAN******TCELL******MGROS******HURGZ******ISCTR******ALARK******KUTPO******KARTN******YKBNK******IZMDC******NTHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALARK, GARAN, HURGZ, ISCTR, IZMDC, KARTN, KUTPO, LUKSK, MGROS, NTHOL, TCELL, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALARK 1 ALARKO HOLDİNG A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 17,308GARAN 2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 3,020HURGZ 3 HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,266ISCTR 4 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 48,685IZMDC 5 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 750,160KARTN 6 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,396KUTPO 7 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 191,856LUKSK 8 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 17,090MGROS 9 MİGROS TİCARET A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 7,914NTHOL 10 NET HOLDİNG A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 1.883,861TCELL 11 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 0,970YKBNK 12 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 15,432(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973434BIST