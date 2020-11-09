***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler472.720 -1.509.764 1.037.044 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.229.287 9.169.771 7.940.487 7.940.487Dönem Karı (Zararı)-1.229.284 -1.229.284Sermaye ArttırımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -221.832 13.359.385 2.272.928 51.547.908 9.169.771 87.531.391 87.531.391Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Transferler624.855 9.602.626 -10.227.481Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-84.018 -6.413.120 -6.497.138 -6.497.138Dönem Karı (Zararı)-6.413.120 -6.413.120 -6.413.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-84.018 -84.018 -84.018Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 516.818 12.665.512 2.897.784 61.150.534 -6.413.120 82.220.759 82.220.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.925.595 9.159.851Dönem Karı (Zararı)-6.413.120 9.169.771Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.413.120 9.169.771Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.011.862 2.932.600Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.936.399 2.163.261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.747 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-452.339Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler459.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler335.161 2.138.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler518.534 2.138.756Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-183.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler201.034 739.731Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-104.799 -1.193.241Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler305.833 1.932.972Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-623.252 -2.109.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-244.392 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-244.392Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16.400.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-797.768 -3.428.764Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.246.528 -6.240.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.316.016 886.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.930.512 -7.126.478Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.490 297.271İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.490 297.271Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.575.728 7.303Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.774.023 650.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.274.190 2.642.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.196.216 -473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.077.974 2.642.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.313.610 146.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-505.763 90.294İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-505.763 90.294Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)889.173 -537.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-665.255 -484.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-665.255 -484.996Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.800.974 8.673.607Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.744Vergi İadeleri (Ödemeleri)146.365 486.244YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.238.644 -9.394.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri470.082 57.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri470.082 57.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.708.726 -9.451.401Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.689.062 -8.948.992Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.664 -502.409Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.693.689 3.371.492Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.391.941 18.524.809Kredilerden Nakit Girişleri16.391.941 18.956.400Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-431.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.238.928 -14.707.113Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.083.194 -14.707.113Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-155.734İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış12.104Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-471.430 -446.204Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.380.640 3.136.943Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.185.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.566.382 3.136.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.085.536 9.373.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.651.918 12.509.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34.651.918 16.085.536Ticari Alacaklar31.046.383 21.731.843İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.036.123 4.720.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.010.260 17.011.736Diğer Alacaklar55.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar55.490Stoklar18.163.117 15.587.389Peşin Ödenmiş Giderler1.323.099 3.080.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.323.099 3.080.589Diğer Dönen Varlıklar4.813.078 4.147.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.813.078 4.147.823ARA TOPLAM90.053.085 60.633.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.053.085 60.633.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar150.654 150.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.000 70.000.000Maddi Duran Varlıklar38.689.773 38.156.062Arazi ve Arsalar13.442.865 13.442.865Binalar9.328.668 9.407.135Tesis, Makine ve Cihazlar14.514.275 13.980.980Mobilya ve Demirbaşlar933.228 897.424Yapılmakta Olan Yatırımlar451.074 427.658Diğer Maddi Duran Varlıklar19.663Kullanım Hakkı Varlıkları318.721 469.693Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.792 8.867Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.792 8.867Peşin Ödenmiş Giderler16.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.533TOPLAM DURAN VARLIKLAR109.180.940 108.801.809TOPLAM VARLIKLAR199.234.025 169.434.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.806.912 1.008.261İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.806.912 1.008.261Banka Kredileri10.806.912 1.008.261Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.086.014 15.794.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.086.014 15.794.317Banka Kredileri11.030.598 15.751.685Kiralama İşlemlerinden Borçlar55.416 42.632Ticari Borçlar11.618.269 5.448.878İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.196.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.422.053 5.448.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.039.671 817.838Diğer Borçlar202.831 696.490İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.104İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar190.727 696.490Türev Araçlar55.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar55.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.111.584 222.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.111.584 222.411Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü506.246 359.881Kısa Vadeli Karşılıklar485.227 529.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar485.227 529.089Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler260.000 443.373İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler260.000 443.373ARA TOPLAM38.116.754 25.375.918TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.116.754 25.375.918UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar62.782.884 39.228.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar62.782.884 39.228.965Banka Kredileri62.343.156 38.781.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar439.728 447.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.031.432 2.385.558Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.082.196 13.726.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.896.512 55.341.175TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER117.013.266 80.717.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.220.759 88.717.896Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.182.330 13.266.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.182.330 13.266.348Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.665.512 12.665.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)516.818 600.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.784 2.272.928Yasal Yedekler2.897.784 2.272.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.150.534 51.547.908Net Dönem Karı veya Zararı-6.413.120 10.227.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.220.759 88.717.896TOPLAM KAYNAKLAR199.234.025 169.434.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat62.057.520 64.336.852 26.972.213 18.701.465Satışların Maliyeti-37.884.113 -44.422.976 -13.894.081 -15.231.891TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.173.407 19.913.876 13.078.132 3.469.574Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)24.173.407 19.913.876 13.078.132 3.469.574Genel Yönetim Giderleri-4.710.784 -1.726.854 -1.437.790 718.859Pazarlama Giderleri-3.688.204 -5.137.917 -1.415.128 -1.474.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.917.323 5.418.450 4.210.473 1.775.584Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.737.677 -5.865.768 -2.891.246 -2.089.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.954.065 12.601.787 11.544.441 2.399.962Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler252.747 63.494 8.355 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.206.812 12.665.281 11.552.796 2.399.962Finansman Gelirleri297.129 8.446.980 119.577 5.461.839Finansman Giderleri-26.289.301 -11.412.297 -14.293.196 -3.394.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.785.360 9.699.964 -2.620.823 4.466.885Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-627.760 -530.193 -319.666 -666.147Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.228.107 -1.102.737 -483.689 -719.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri600.347 572.544 164.023 53.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.413.120 9.169.771 -2.940.489 3.800.738DÖNEM KARI (ZARARI)-6.413.120 9.169.771 -2.940.489 3.800.738Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.413.120 9.169.771 -2.940.489 3.800.738Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-84.018 -1.229.283 10.391 -43.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-105.022 -1.536.604 12.989 -54.796Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.004 307.321 -2.598 10.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.004 307.321 -2.598 10.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-84.018 -1.229.283 10.391 -43.836TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.497.138 7.940.488 -2.930.098 3.756.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.497.138 7.940.488 -2.930.098 3.756.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887400BIST