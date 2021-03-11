***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler472.720 -1.509.764 1.037.044 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-406.616 -693.873 10.227.481 9.126.992 9.126.992Dönem Karı (Zararı)10.227.481 10.227.481 10.227.481Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-406.616 -693.873 -1.100.489 -1.100.489Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Transferler684.319 9.543.162 -10.227.481 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-445.278 7.254.848 6.301.644 13.111.214 13.111.214Dönem Karı (Zararı)6.301.644 6.301.644 6.301.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-445.278 7.254.848 6.809.570 6.809.570Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.844.900 11.858.139Dönem Karı (Zararı)6.301.644 10.227.481Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.301.644 10.227.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.021.822 8.895.995Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 3.932.247 3.033.923Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler551.963 589.465Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.021.588 77.477Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -469.625 511.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler744.288 1.011.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 59.136 56.369Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 749.882 511.826Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-64.730 443.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.700.728 1.145.417Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -675.667 -509.170Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 3.376.395 1.654.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16.485.986 5.504.207Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.380 -3.043.596Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.650.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -55.380 -393.596Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.661.990 789.364Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -134.353Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.353İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.688.571 -5.710.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.101.606 460.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -4.940.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -4.160.754 460.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.336.401 -3.877.908İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.336.401 -3.877.908Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.144.379 -1.057.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.370 246.915İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -353.958İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -187.370 600.873Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.408.383 -1.481.842İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.408.383 -1.481.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.634.895 13.413.310Alınan Temettüler25 -8.355 -169.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -178.725 -122.119Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.602.915 -1.263.904Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.820.698 -7.350.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri107.991 134.353Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 107.991 134.353Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.612.711 -7.654.279Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.588.048 -7.644.279Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -24.663 -10.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz675.667Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri8.355 169.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.703.209 2.325.268Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.913.753 25.781.555Kredilerden Nakit Girişleri7 15.913.753 25.781.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.240.567 -21.801.700Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -17.240.567 -21.801.700Ödenen Faiz-3.376.395 -1.654.587YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.320.993 6.832.629Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-120.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.320.993 6.712.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.085.536 9.373.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 29.406.529 16.085.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29.406.529 16.085.536Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar29.811.861 21.731.843İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.660.959 4.720.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.150.902 17.011.736Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar73.505 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar73.505Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar19.201.393 15.587.389Peşin Ödenmiş Giderler977.048 3.080.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler977.048 3.080.589Diğer Dönen Varlıklar4.608.606 4.147.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.608.606 4.147.823ARA TOPLAM84.078.942 60.633.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.078.942 60.633.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.000 70.000.000Maddi Duran Varlıklar48.879.219 38.156.062Arazi ve Arsalar15.486.199 13.442.865Binalar15.988.801 9.407.135Tesis, Makine ve Cihazlar16.121.652 13.980.980Mobilya ve Demirbaşlar868.098 897.424Yapılmakta Olan Yatırımlar414.469 427.658Kullanım Hakkı Varlıkları117.424 469.693Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.596 8.867Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.596 8.867Peşin Ödenmiş Giderler0 16.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.533Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR119.170.893 108.801.809TOPLAM VARLIKLAR203.249.835 169.434.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.933.581 1.008.261İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.933.581 1.008.261Banka Kredileri13.933.581 1.008.261İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.329.534 15.794.317İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.329.534 15.794.317Banka Kredileri17.268.032 15.751.685Kiralama İşlemlerinden Borçlar61.502 42.632İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar5.261.508 5.448.878İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.261.508 5.448.878Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar823.920 817.838Diğer Borçlar764.623 696.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar764.623 696.490Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar0 55.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar55.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)449.050 222.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)449.050 222.411Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü396.262 359.881Kısa Vadeli Karşılıklar966.868 972.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar588.225 529.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar378.643 443.373Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM39.925.346 25.375.918TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.925.346 25.375.918UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.785.745 39.228.965İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.785.745 39.228.965Banka Kredileri42.736.526 38.781.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar49.219 447.750İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar3.513.312 2.385.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.513.312 2.385.558Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.196.322 13.726.652Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.495.379 55.341.175TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.420.725 80.717.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.829.110 88.717.896Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.075.918 13.266.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.075.918 13.266.348Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.920.360 12.665.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)155.558 600.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.957.247 2.272.928Yasal Yedekler2.957.247 2.272.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.091.070 51.547.908Net Dönem Karı veya Zararı6.301.644 10.227.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.829.110 88.717.896TOPLAM KAYNAKLAR203.249.835 169.434.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat92.744.605 84.782.835Satışların Maliyeti-51.787.980 -59.409.189TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.956.625 25.373.646Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)40.956.625 25.373.646Genel Yönetim Giderleri-6.314.566 -5.938.814Pazarlama Giderleri-5.106.315 -6.643.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.066.830 17.272.538Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.801.759 -8.809.376ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.800.815 21.254.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler779.240 4.574.048Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.688.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.580.055 24.140.021Finansman Gelirleri675.667 ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.963.634 11.016.845Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.661.990 -789.364Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.639.296 -1.415.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-22.694 626.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.301.644 10.227.481DÖNEM KARI (ZARARI)6.301.644 10.227.481Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.301.644 10.227.481Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.809.570 -1.100.489Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.813.144 -475.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-556.597 -508.270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.446.977 -117.019Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.558.296 -218.673Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi111.319 101.654Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.809.570 -1.100.489TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.111.214 9.126.992Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.111.214 9.126.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917423BIST