***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869546BIST