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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

31.01.2020 17:50
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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

2019 Yılında Gerçekleşen ve 2020 Yılında Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Şirketimizin, Küçükçalık Tekstil ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II­17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan brüt satış hasılatına olan oranının % 10'unu aşması ve 2020 yılında aynı nitelik ve koşullardaki işlemlerin, belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve %10'u aşacağının öngörülmesi üzerine bu rapor düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olacağı değerlendirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816294


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RYGYO 6,49 4.784.687 % 19,96  
TRKCM 4,03 710.779.655 % 19,94  
HUBVC 30,80 18.819.776 % 19,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8610 7,9004 % 0,78  
Frank 6,1764 6,2136 % 0,64  
Riyal 1,5903 1,5983 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.587 9,85  
Altın Gr. 305 305 1,80  
Cumhuriyet 2.010 2.040 2,00  
Tam 2.004 2.054 4,62  
Yarım 968 993 2,23  
Çeyrek 486 497 1,12  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,18  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,02  
B. Petrol 56,51 56,51 -0,82  
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