***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 17:13
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında
- 2 Adet Dokuma Tezgahı (73.600 USD)
- 1 Adet Kesme Makinesi (18.600 USD)
alınmasına karar verilmiştir.
Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) kapsamındadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910838
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,32
|Açılış
|: 399,85
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|MERIT
|257,70
|910.454
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,92
|12.365.424
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,60
|1.154.363
|% 9,97
|
|ULUUN
|18,43
|213.063.529
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|NIBAS
|30,60
|14.532.121
|% -9,95
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|PGSUS
|73,10
|442.790.070
|% 1,18
|
|ARZUM
|26,96
|382.980.084
|% 3,77
|
|TKNSA
|18,81
|381.403.987
|% -0,95
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,74
|
|HLGYO
|3,59
|175.319.079
|% -2,71
|
|KLGYO
|2,60
|102.734.147
|% -3,35
|
|SAFKR
|13,59
|294.233.682
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9929
|6,9996
|% 0,48
|
|Euro
|8,4569
|8,4654
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7320
|9,7808
|% 1,10
|
|Frank
|7,7746
|7,8215
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8622
|1,8715
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,38
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem