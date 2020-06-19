***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.06.2020 tarihinde yapılan 'Şirket Ortağımızın Pay Satışı Hakkında' başlıklı açıklamızın formatının Pay Satış Bilgi Formu olarak düzeltilmesi gerektiği için bu açıklama tekrar yayınlanmıştır.Açıklama metni :Şirket ortaklarımızdan Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK kendi adına yapmış olduğu işlem ile 66.000 adet pay satım emri vermiştir.Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Yılmaz KÜÇÜKÇALIK haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır.???Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar, yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. 12.06.2020Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852131BIST