***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
19.06.2020 18:47
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.06.2020 tarihinde yapılan 'Şirket Ortağımızın Pay Satışı Hakkında' başlıklı açıklamızın formatının Pay Satış Bilgi Formu olarak düzeltilmesi gerektiği için bu açıklama tekrar yayınlanmıştır.
Açıklama metni :
Şirket ortaklarımızdan Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK kendi adına yapmış olduğu işlem ile 66.000 adet pay satım emri vermiştir.
Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Yılmaz KÜÇÜKÇALIK haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır.???
Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar, yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. 12.06.2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852131
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,00
|Açılış
|: 383,86
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4420
|8,4844
|% -0,59
|
|Frank
|7,1687
|7,2119
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|17,62
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.508
|21,80
|
|Tam
|2.558
|2.572
|20,40
|
|Yarım
|1.246
|1.258
|10,90
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,06
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,42
|
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