LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5764
|7,6144
|% 0,74
|Frank
|6,5473
|6,5867
|% 0,58
|Riyal
|1,7087
|1,7173
|% 0,36
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|-7,33
|Altın Gr.
|334
|335
|-1,43
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,47
|14,53
|0,23
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,05
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|0,08
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -672, 79 kaybederek (% -0.63 ) 106, 728
- 17:59 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, THYAO
- 17:59XU100 Endeks 89, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 12, 414.00 milyon TL de
- 17:59AVISA Yüzde -6.35 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 505 adet işlem
- 17:57DESA Yüzde 9.77 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 451 adet işlem