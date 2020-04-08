***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.04.2020 18:42
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.04.2020
Alım
250,00
1.845,00
08.04.2020
Satım
500,00
3.702,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836658
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
18:05359,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,89
|Açılış
|: 359,48
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3695
|8,4115
|% 0,59
|
|Frank
|6,9451
|6,9870
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|5,27
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|1,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SAHOL, VAKBN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TTKOM, KOZAA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 58 artarak (% 0.67 ) 88, 010
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, EKIZ, SERVE, TSGYO, PETUN, METAL, IDEAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, EGCEY, UZERB, ISFIN, EGCYO