***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.04.2020 19:01
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.04.2020
Alım
500,00
4.130,00
21.04.2020
Satım
500,00
4.220,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839646
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05376,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,60
|Açılış
|: 376,88
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5502
|8,5931
|% -0,59
|
|Frank
|7,1624
|7,2056
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8521
|1,8613
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,93
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-12,00
|
|Tam
|2.477
|2.536
|-23,70
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,90
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,82
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|19,20
|19,20
|-6,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DOCO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 354.10 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 173 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TRKCM, SODA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1087 kaybederek (% -1.16 ) 92, 396
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, COSMO, RODRG, ARTI, PRKME, SELGD, METAL
-
17:53
EGCYH, HEKTS, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında