***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.04.2020 18:59
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.04.2020
Alım
500,00
4.637,50
30.04.2020
Satım
500,00
4.720,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841946
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0819
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05382,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 382,95
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7893
|8,8333
|% 1,72
|
|Frank
|7,2062
|7,2496
|% 1,37
|
|Riyal
|1,8553
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-14,20
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.513
|0,40
|
|Tam
|2.520
|2.574
|0,40
|
|Yarım
|1.228
|1.258
|0,20
|
|Çeyrek
|616
|629
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,40
|26,40
|2,18
|
Seans Raporu
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