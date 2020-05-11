***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.05.2020 19:50
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.05.2020
Alım
250,00
2.637,50
11.05.2020
Satım
500,00
5.132,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844247
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6442
18:05386,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,01
|Açılış
|: 386,02
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7054
|8,7491
|% -0,66
|
|Frank
|7,2424
|7,2860
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8775
|1,8869
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,41
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.539
|-29,70
|
|Tam
|2.558
|2.605
|-30,50
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,90
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|-1,06
|