***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.05.2020 20:06
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.05.2020
Alım
780,00
8.411,00
13.05.2020
Satım
1.000,00
10.787,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844845
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0445
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5426
18:05384,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,02
|Açılış
|: 384,17
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5081
|8,5508
|% -0,52
|
|Frank
|7,1484
|7,1915
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|8,05
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|4,60
|
|Tam
|2.544
|2.581
|4,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|-0,71
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