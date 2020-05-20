***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.05.2020 19:06
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.05.2020
Alım
250,00
3.065,00
20.05.2020
Satım
250,00
3.050,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846055
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,87
|Açılış
|: 381,91
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2847
|8,3263
|% 0,16
|
|Frank
|7,0119
|7,0542
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.504
|7,60
|
|Tam
|2.542
|2.570
|7,80
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,76
|