***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.06.2020 18:48
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.06.2020
Alım
956,00
14.519,28
30.06.2020
Satım
753,00
11.458,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853587
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,48
|Açılış
|: 393,20
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4583
|8,5007
|% 0,62
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,91
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,90
|
|Tam
|2.617
|2.631
|13,20
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 745 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 116, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 777.00 milyon TL de
-
17:56OLMIP
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 513 adet işlem
-
17:55PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 460 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 488, 301 adet işlem