***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.07.2020 18:59
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.07.2020
Alım
500,00
9.372,50
10.07.2020
Satım
500,00
9.455,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859109
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,00
|Açılış
|: 396,94
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6616
|8,7050
|% 0,41
|
|Frank
|7,2781
|7,3220
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,38
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.660
|2.675
|2,00
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,90
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|0,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TSKB, SISE
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, HALKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1345, 73 kaybederek (% -1.26 ) 105, 877
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ATLAS, MEGAP, KERVN, BSOKE
-
17:59
MEGAP, KERVN, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında