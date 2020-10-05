***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.10.2020 18:39
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.10.2020
Alım
1.000,00
29.040,00
05.10.2020
Satım
1.750,00
50.955,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878299
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0611
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05478,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,51
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7638
|7,7686
|% 0,14
|
|Euro
|9,1477
|9,1577
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0403
|10,0906
|% 0,33
|
|Frank
|8,4497
|8,5006
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0642
|2,0746
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|13,75
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|2,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem