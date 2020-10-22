***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2020 18:43
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.10.2020
Alım
250,00
8.130,00
22.10.2020
Satım
250,00
8.220,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883136
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1239
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1273
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
18:05485,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 485,69
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9332
|7,9366
|% 1,59
|
|Euro
|9,3792
|9,3914
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,3532
|10,4051
|% 1,10
|
|Frank
|8,7117
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLGYO
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17:56PRZMA
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 145 adet işlem
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17:54YKBNK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem