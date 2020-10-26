***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.10.2020 18:45
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.10.2020
Alım
250,00
7.730,00
26.10.2020
Satım
500,00
15.810,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884056
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1198
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1095
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,07
|Açılış
|: 494,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0869
|% 1,50
|
|Euro
|9,5486
|9,5587
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,4945
|10,5472
|% 1,28
|
|Frank
|8,8714
|8,9249
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1487
|2,1594
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|