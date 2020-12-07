***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.12.2020 18:43
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.12.2020
Alım
250,00
6.810,00
07.12.2020
Satım
71,00
1.940,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891890
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
18:057,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
18:059,4657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
18:05466,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,12
|Açılış
|: 466,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
|26.459.508
|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8027
|7,8047
|% -0,11
|
|Euro
|9,4551
|9,4657
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4241
|10,4764
|% -0,41
|
|Frank
|8,7279
|8,7805
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0733
|2,0837
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|21,58
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,26
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,08
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
|