***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.12.2020 18:32
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.12.2020
Satım
250,00
6.755,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892698
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0751
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8995
En Düşük
7,8188
18:059,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1349
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5870
En Düşük
9,4454
18:05466,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,06
|Açılış
|: 466,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8959
|7,8995
|% 0,96
|
|Euro
|9,5767
|9,5834
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,4540
|10,5064
|% 0,10
|
|Frank
|8,8495
|8,9028
|% 1,08
|
|Riyal
|2,0979
|2,1084
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,07
|
|B. Petrol
|50,82
|50,82
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA