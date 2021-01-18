***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.01.2021 19:14
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.01.2021
Alım
1.250,00
46.360,00
18.01.2021
Satım
953,00
35.770,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903113
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,23
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4791
|% 0,27
|
|Euro
|9,0331
|9,0473
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,1290
|10,1798
|% 0,28
|
|Frank
|8,3622
|8,4126
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|12,02
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,10
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
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17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
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17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
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17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
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17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem