***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.01.2021 18:49
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.01.2021
Alım
1.000,00
35.190,00
21.01.2021
Satım
826,00
29.337,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903744
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05442,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,72
|Açılış
|: 442,02
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|2.299.802
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|4.301.451
|% 10,00
|
|VERTU
|19,27
|72.670.225
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,24
|3.303.129
|% 9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|ORMA
|18,00
|1.033.077
|% -9,09
|
|BEYAZ
|12,96
|88.817.789
|% -7,69
|
|ARTI
|7,82
|3.410.724
|% -7,57
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|OYAKC
|8,75
|266.099.432
|% 0,57
|
|SOKM
|14,16
|256.206.591
|% -2,01
|
|KONTR
|40,74
|175.218.504
|% 7,38
|
|TURSG
|7,01
|155.557.212
|% -1,27
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|OYAKC
|8,75
|266.099.432
|% 0,57
|
|PEKGY
|2,44
|64.074.990
|% -0,41
|
|TURSG
|7,01
|155.557.212
|% -1,27
|
|BNTAS
|4,92
|94.136.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3765
|% -0,57
|
|Euro
|8,9580
|8,9629
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0883
|10,1388
|% -0,06
|
|Frank
|8,2839
|8,3338
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-6,37
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,19
|56,19
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
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