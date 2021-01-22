***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.01.2021 20:49
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.01.2021
Alım
500,00
17.980,00
22.01.2021
Satım
750,00
26.705,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904036
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0527
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05442,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,68
|Açılış
|: 442,31
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4116
|7,4206
|% 0,72
|
|Euro
|9,0263
|9,0361
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1103
|10,1610
|% 0,19
|
|Frank
|8,3365
|8,3867
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,74
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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17:58XU050
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