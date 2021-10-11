***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2021 18:32
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.10.2021
Satım
250,00
11.250,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969633
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:058,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9869
En Düşük
8,9134
18:0510,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4108
En Düşük
10,3299
18:05506,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 506,92
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9817
|8,9869
|% 0,21
|
|Euro
|10,3965
|10,4008
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,1905
|12,2516
|% 0,14
|
|Frank
|9,6410
|9,6991
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3855
|2,3975
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|0,26
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|1,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA