***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2021 18:30
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.11.2021
Alım
250,00
12.937,50
02.11.2021
Satım
250,00
13.025,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974063
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0739
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1485
En Düşük
10,9907
18:05551,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,94
|Açılış
|: 551,95
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5950
|9,6082
|% 0,75
|
|Euro
|11,1259
|11,1485
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,0198
|13,0851
|% 0,21
|
|Frank
|10,4433
|10,5062
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5472
|2,5599
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,74
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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