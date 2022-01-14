***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.01.2022 18:41
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.01.2022
Alım
250,00
12.550,00
14.01.2022
Satım
250,00
12.650,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994248
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0705
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1463
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4251
18:05791,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -3,87
|Açılış
|: 791,46
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4984
|13,5115
|% -0,52
|
|Euro
|15,4172
|15,4353
|% -0,94
|
|Sterlin
|18,4456
|18,5381
|% -0,56
|
|Frank
|14,7652
|14,8542
|% -0,50
|
|Riyal
|3,5914
|3,6094
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,79
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem