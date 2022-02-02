***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.02.2022 18:53
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.02.2022
Alım
250,00
13.300,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999080
BIST
14:471.992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -9,92
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.987
14:4713,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0982
|Açılış
|: 13,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
14:4715,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0978
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
14:47787,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,40
|Açılış
|: 787,27
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler14:45
|PKENT
|369,20
|32.825.420
|% 9,98
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|PARSN
|39,12
|106.231.360
|% 9,27
|
|OZGYO
|2,23
|48.061.255
|% 8,25
|
|ATSYH
|11,49
|265.876
|% 7,38
|
|ORCAY
|57,25
|29.351.687
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|YBTAS
|17.500,00
|461.719
|% -6,32
|
|KAPLM
|52,70
|9.142.309
|% -6,06
|
|THYAO
|27,90
|1.820.846.383
|% 0,36
|
|GARAN
|12,01
|1.236.714.344
|% -2,28
|
|YKBNK
|4,21
|1.171.845.061
|% -2,77
|
|KRDMD
|11,56
|835.821.162
|% -1,20
|
|AKBNK
|7,96
|598.535.196
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,21
|1.171.845.061
|% -2,77
|
|TSKB
|1,58
|226.429.211
|% -1,86
|
|GARAN
|12,01
|1.236.714.344
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,45
|209.495.266
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,96
|598.535.196
|% -1,97
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,76
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,17
|
|Cumhuriyet
|5.231
|5.310
|9,00
|
|Tam
|5.205
|5.337
|7,50
|
|Yarım
|2.516
|2.582
|3,63
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|1,82
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|-1,28
|