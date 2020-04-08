***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 10:00
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836297
BIST
11:2292.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 53,06
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:226,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:227,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:22360,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,23
|Açılış
|: 360,61
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.025.221
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|39.766.488
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.941.872
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|MAALT
|64,45
|2.686.245
|% -6,12
|
|THYAO
|9,55
|278.767.792
|% 0,21
|
|ASELS
|24,52
|274.696.505
|% 0,49
|
|PGSUS
|41,10
|259.313.132
|% 2,04
|
|GARAN
|7,82
|188.922.248
|% 0,13
|
|SASA
|8,84
|162.281.453
|% -1,12
|
|GSRAY
|2,33
|109.022.201
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,03
|42.868.434
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,42
|131.198.792
|% 1,48
|
|TRGYO
|2,34
|73.779.281
|% 3,08
|
|THYAO
|9,55
|278.767.792
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3305
|8,3722
|% 0,12
|
|Frank
|6,9555
|6,9974
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8002
|1,8092
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.653
|4,39
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,17
|32,17
|0,30
|