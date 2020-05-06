***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:39
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842953
BIST
11:4898.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -102,81
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:487,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0827
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:487,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0657
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:48392,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,88
|Açılış
|: 392,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.067.520
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.191.766
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.765.185
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,34
|103.978.879
|% -9,23
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|KRDMD
|2,36
|390.620.627
|% 4,42
|
|ASELS
|27,20
|221.357.635
|% 0,52
|
|GARAN
|8,09
|203.157.893
|% -0,61
|
|KOZAA
|12,27
|144.298.858
|% 2,94
|
|ODAS
|1,85
|141.077.959
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,36
|390.620.627
|% 4,42
|
|ODAS
|1,85
|141.077.959
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|120.603.235
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|137.621.971
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|47.458.097
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8271
|8,8714
|% 0,57
|
|Frank
|7,3065
|7,3505
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9000
|1,9095
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,25
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.563
|23,00
|
|Tam
|2.588
|2.630
|27,70
|
|Yarım
|1.263
|1.286
|13,50
|
|Çeyrek
|630
|643
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|0,87
|