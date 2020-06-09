***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 10:08
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850078
BIST
10:18109.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -204,98
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
109.397
10:186,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7917
En Düşük
6,7696
10:187,6536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:18370,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 370,66
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.442.227
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.021.836
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.218.661
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,33
|7.425.630
|% -6,48
|
|GLBMD
|4,60
|204.953
|% -5,15
|
|EKGYO
|1,79
|248.452.307
|% 2,87
|
|GARAN
|8,27
|162.536.276
|% 0,12
|
|GSRAY
|3,74
|107.488.846
|% 0,00
|
|THYAO
|12,70
|92.788.966
|% 0,47
|
|TSPOR
|5,32
|82.193.478
|% 7,91
|
|EKGYO
|1,79
|248.452.307
|% 2,87
|
|PEGYO
|1,09
|34.919.549
|% 2,83
|
|GSRAY
|3,74
|107.488.846
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|42.880.650
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,40
|54.615.967
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5749
|8,6179
|% -0,42
|
|Frank
|7,0610
|7,1035
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,26
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.434
|-1,00
|
|Tam
|2.472
|2.501
|-1,00
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-0,50
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,83
|40,83
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:33AVOD
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 219 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 52 kaybederek (% -0.04 ) 127, 989
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, USAS
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, EKGYO, GARAN
-
10:31XU100
Endeks 109, 599 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 1, 716.00 milyon TL de