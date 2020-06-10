***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 10:02
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850447
BIST
11:20110.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 845,49
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:206,7899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:207,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:20375,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 375,09
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.431.434
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.153.285
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.322.953
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.196.105
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|MNDRS
|3,05
|28.700.673
|% -9,76
|
|HURGZ
|1,52
|1.223.507
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,94
|532.072.395
|% 3,74
|
|ASELS
|32,34
|494.248.896
|% 2,21
|
|GARAN
|8,24
|317.251.524
|% 0,73
|
|VESTL
|15,02
|210.148.677
|% 8,21
|
|BIZIM
|18,87
|204.514.333
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,94
|532.072.395
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,47
|177.665.470
|% 5,76
|
|KARSN
|2,06
|144.689.475
|% 1,48
|
|ISGYO
|1,91
|130.075.168
|% 4,95
|
|KRDMD
|2,65
|166.706.316
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6366
|8,6799
|% 0,17
|
|Frank
|7,1358
|7,1788
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8027
|1,8118
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,98
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.457
|1,60
|
|Tam
|2.499
|2.525
|-2,10
|
|Yarım
|1.219
|1.231
|0,80
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:29OZKGY
Yüzde 4.59 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 521, 887 adet işlem
-
11:29OZKGY
Yüzde 4.59 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 521, 887 adet işlem
-
11:28YYAPI
Yüzde 5.26 oranında artışla 0.80 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 463, 721 adet işlem
-
11:27XU100
Endeks 109, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 5, 074.00 milyon TL de
-
11:27IHLGM
Yüzde 5.76 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 214, 199 adet işlem