***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.06.2020 16:24
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850974
BIST
16:34109.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 822,26
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.047
En Düşük
107.833
16:346,8282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:347,7292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:34381,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,74
|Açılış
|: 381,81
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,19
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.288.785
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.272.143
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.292
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|804.919.854
|% 0,19
|
|GARAN
|8,16
|695.422.824
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,18
|636.194.694
|% 8,57
|
|ECILC
|5,87
|569.782.852
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,95
|566.059.234
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,95
|566.059.234
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|324.184.322
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|344.300.707
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|131.640.780
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,18
|636.194.694
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5571
|8,6001
|% -0,45
|
|Frank
|7,1756
|7,2188
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8131
|1,8222
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|13,68
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.492
|6,30
|
|Tam
|2.539
|2.561
|6,50
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|3,20
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|0,61
|
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