***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 13:28
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911348
BIST
14:431.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:437,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:438,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:43405,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,49
|Açılış
|: 405,51
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DERIM
|12,76
|29.491.293
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.037.741
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|47.918.296
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,58
|2.114.978.342
|% -9,46
|
|SASA
|40,58
|2.114.978.342
|% -9,46
|
|THYAO
|12,67
|1.345.715.492
|% 3,01
|
|KOZAL
|141,80
|1.084.579.490
|% -2,14
|
|VAKBN
|4,73
|842.090.832
|% -1,46
|
|KARSN
|5,41
|762.715.885
|% 3,84
|
|TSKB
|1,80
|354.378.417
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,73
|842.090.832
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,46
|355.970.408
|% 0,82
|
|KARSN
|5,41
|762.715.885
|% 3,84
|
|ODAS
|4,11
|484.441.775
|% 2,75
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0077
|7,0106
|% 0,42
|
|Euro
|8,5071
|8,5120
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8150
|9,8642
|% 0,68
|
|Frank
|7,7803
|7,8271
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8647
|1,8741
|% 0,49
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|14,56
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,92
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.680
|2.747
|35,61
|
|Yarım
|1.295
|1.329
|17,23
|
|Çeyrek
|650
|665
|8,61
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,48
|