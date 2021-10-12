***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 10:26
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969724
BIST
11:001.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:009,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:0010,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,5505
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5431
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:00509,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,10
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MERIT
|23,16
|8.932.373
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|DOBUR
|38,58
|4.204.399
|% 9,85
|
|EDIP
|3,81
|37.034.052
|% 9,80
|
|KAPLM
|24,88
|6.749.321
|% 7,06
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|60.976.136
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|15.242.500
|% -9,95
|
|YEOTK
|79,50
|55.717.786
|% -6,96
|
|AYCES
|53,65
|1.287.369
|% -5,88
|
|GARAN
|9,53
|585.136.491
|% 0,95
|
|TUPRS
|127,40
|264.672.530
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,42
|226.894.454
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|174.836.869
|% 0,00
|
|SASA
|28,18
|160.532.863
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,42
|226.894.454
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|585.136.491
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,78
|87.873.650
|% -0,56
|
|TSKB
|1,20
|51.750.631
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|58.980.120
|% 0,66
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0261
|9,0276
|% 0,29
|
|Euro
|10,4356
|10,4421
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,2227
|12,2840
|% 0,19
|
|Frank
|9,6890
|9,7474
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3986
|2,4106
|% 0,24
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,93
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,13
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