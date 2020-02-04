***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 4.885.826 4.524.751Satışların Maliyeti12-13 -2.595.114 -2.408.935TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.290.712 2.115.816BRÜT KAR (ZARAR)2.290.712 2.115.816Genel Yönetim Giderleri13-14 -3.226.199 -2.475.533Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 143.802 137.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -104 -16.370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-791.789 -238.997Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 64.952 43.199FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-726.837 -195.798Finansman Gelirleri17 25.592.968 23.526.015Finansman Giderleri17 -3.109.561 -6.314.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.756.570 17.015.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.571.269 -3.685.096Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -4.571.269 -3.685.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.185.301 13.330.442DÖNEM KARI (ZARARI)17.185.301 13.330.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.185.301 13.330.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03116000 0,02417000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.703.012 70.920.578Dönem Karı (Zararı)17.185.301 13.330.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.185.301 13.330.442Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.567.217 61.655.816Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-13 2.019.505 1.957.818Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler640.094 -43.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 138.005 94.337Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 84.296 -6.538Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 417.793 -131.681Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -19.004.921 -14.609.067Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -19.009.661 -14.611.897Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.740 2.830Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.571.269 3.685.096Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-4.728.212 70.709.050Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-64.952 -43.199Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -11.254 -813Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -53.698 -42.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler51.706 -53.998Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler832 -34.993İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 496İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)832 -35.489Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler808 324Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.612 63.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.417 41.825İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.195 21.954Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler202.248 -33.230İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)202.248 -33.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191.794 -49.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-191.794 -49.878Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları669.790 74.932.260Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.372.802 -4.011.682YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.337.986 11.952.769Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.599 1.271Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.599 1.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-997.959 -663.393Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -997.959 -663.393Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.557 47.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -1.092.989Alınan Faiz19.264.789 13.660.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.740 -80.239İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -77.409İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -77.409Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -4.740 -2.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.630.234 82.793.108NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.630.234 82.793.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ114.073.602 31.280.494DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.703.836 114.073.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 129.488.706 115.113.600Ticari Alacaklar4 59.765 60.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 59.765 60.597Stoklar5 7.663 8.471Peşin Ödenmiş Giderler9 7.993 6.636İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9-20 5.505 4.379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.488 2.257Diğer Dönen Varlıklar9 265.983 75.255ARA TOPLAM129.830.110 115.264.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.830.110 115.264.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 6.628 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.628 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 19.544.928 21.015.731Maddi Duran Varlıklar7 15.511.745 15.067.362Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 23.260 24.590Peşin Ödenmiş Giderler9 331 622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 331 622TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.086.892 36.114.933TOPLAM VARLIKLAR164.917.002 151.379.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 353.843 314.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-20 281.421 245.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 72.422 69.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 111.139 95.290Diğer Borçlar9 10.798 8.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 10.798 8.654Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.779.332 4.763.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.779.332 4.763.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 389.047 6.325Kısa Vadeli Karşılıklar2.706.106 2.197.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 49.247 42.470Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.656.859 2.154.770ARA TOPLAM8.350.265 7.385.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.350.265 7.385.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 67.839.085 72.582.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 67.839.085 72.582.896Uzun Vadeli Karşılıklar10 596.483 455.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 596.483 455.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.435.568 73.038.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.785.833 80.423.580ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.131.169 70.955.912Ödenmiş Sermaye11 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları11 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)11 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -1.392.755 -1.382.711Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.392.755 -1.382.711Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.392.755 -1.382.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 3.455.669 2.839.746Yasal Yedekler11 615.923 0Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler11 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.437.681 -3.276.838Net Dönem Karı veya Zararı17.185.301 13.330.442TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.131.169 70.955.912TOPLAM KAYNAKLAR164.917.002 151.379.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280Transferler2.436.114 -2.436.114 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.401 13.330.442 13.326.041 0 13.326.041Dönem Karı (Zararı)13.330.442 13.330.442 0 13.330.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -4.401 -4.401 0 -4.401Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)11 -77.409 77.709 -77.409 -77.409 0 -77.409Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912Transferler615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.044 17.185.301 17.175.257 0 17.175.257Dönem Karı (Zararı)17.185.301 17.185.301 0 17.185.301Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -10.044 -10.044 0 -10.044Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 0 88.131.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.185.301 13.330.442DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10 -10.044 -4.401Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -10.044 -4.401Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.044 -4.401TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.175.257 13.326.041Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.175.257 13.326.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817056BIST