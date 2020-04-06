***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
06.04.2020 18:15
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Kemal Köprülü Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Adil İlter Turan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet Kemal Köprülü Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İbrahim Tamer Haşimoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ercan Mekik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adil İlter Turan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kenan Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835419
BIST
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|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
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|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
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|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
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|MERIT
|14,30
|51.420
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|TDGYO
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|70.551
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|% 2,92
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|THYAO
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|% 2,69
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|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
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|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
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|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
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|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
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|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
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|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2853
|8,3269
|% 0,57
|
|Frank
|6,9102
|6,9518
|% 0,71
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|Riyal
|1,8003
|1,8093
|% 0,85
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.668
|1.669
|50,44
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|Altın Gr.
|363
|364
|12,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,68
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|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,17
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|B. Petrol
|32,92
|32,92
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