***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.01.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, Mares Otel turistik tesisinin irtifak hakkı süresinin uzatılması ile ilgili yararlanma bedeli bugün 24.288.657,63 TL olarak peşin ödenmiş ve irtifak hakkı süresi 17.12.2068 tarihine kadar uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816359BIST