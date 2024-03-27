***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nden alınan görüşle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263512BIST