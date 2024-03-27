***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2024 23:59
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nden alınan görüşle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263512
BIST