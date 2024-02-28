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***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

28.02.2024 22:33
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına  gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252843


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