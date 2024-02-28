***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.02.2024 22:33
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252843
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,2059
En Düşük
31,1913
18:0533,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,8585
En Düşük
33,8081
18:052.040,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 2.040,39
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.040,86
En Düşük
2.039,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1935
|31,2014
|% 0,00
|
|Euro
|33,8147
|33,8665
|% 0,04
|
|Sterlin
|39,3720
|39,5694
|% -0,03
|
|Frank
|35,3585
|35,5715
|% -0,03
|
|Riyal
|8,2926
|8,3342
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,44
|22,47
|% 0,66
|
|Platin
|879,47
|881,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,64
|929,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,65
|2.033,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC