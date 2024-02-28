***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştirKamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252843BIST