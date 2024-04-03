***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.04.2024 18:15
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde değişiklik yapılabilmesi için gerçekleştirdiğimiz tadil başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Mart 2024 tarihli yazısıyla onaylanmış, Ticaret Bakanlığı başvurusu ise Bakanlığın 2 Nisan 2024 tarihli yazısıyla olumlu sonuçlanmış olup tadil metninin onaylı hali bugün şirketimize ulaşmıştır. İlgili tadil metni, gerçekleşecek ilk genel kurulda pay sahiplerinin oylamasına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ektedir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266660
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|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
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|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
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|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
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|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
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|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
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|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
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|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
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|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
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|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
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|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
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|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
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|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
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|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
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|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
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|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
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|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
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|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
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|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
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|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
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|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|31,9280
|31,9367
|% -0,34
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|Euro
|34,5987
|34,6292
|% 0,23
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|Sterlin
|40,2887
|40,4906
|% -0,66
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|Frank
|35,2588
|35,4355
|% -0,71
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|Riyal
|8,4954
|8,5380
|% -1,18
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|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
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|Platin
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|Paladyum
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|89,59
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|Altın Ons
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|2.293,32
|% 0,66
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