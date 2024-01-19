***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut müşterilerimizden ve ilişkili tarafımız Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şirketimiz arasındaki Reklam Satış Sözleşmesi 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere minimum 27.500.000 TL (YirmiYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası) + KDV net gelir garantili olacak şekilde yenilenmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241800BIST