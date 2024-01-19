***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
19.01.2024 22:37
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut müşterilerimizden ve ilişkili tarafımız Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şirketimiz arasındaki Reklam Satış Sözleşmesi 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere minimum 27.500.000 TL (YirmiYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası) + KDV net gelir garantili olacak şekilde yenilenmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241800
BIST
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17:597.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,39
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
17:5930,2005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0653
|Açılış
|: 30,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
17:5932,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0890
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
17:591.969,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.969,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KBORU
|86,35
|801.453.474
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|73.761.894
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|3.677.497
|% 10,00
|
|AHGAZ
|12,10
|379.220.412
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.123.069.736
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,66
|34.147.660
|% -9,95
|
|HATEK
|11,80
|83.245.122
|% -9,72
|
|MARTI
|4,30
|431.803.227
|% -7,13
|
|CASA
|90,20
|4.669.485
|% -5,85
|
|SEKUR
|25,74
|7.359.146
|% -4,95
|
|THYAO
|250,25
|6.513.465.304
|% -0,20
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|AKBNK
|40,92
|3.720.070.549
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,78
|1.980.482.192
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|BEGYO
|5,09
|558.534.136
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1958
|30,2005
|% 0,22
|
|Euro
|32,9256
|32,9353
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,2277
|38,4194
|% 0,18
|
|Frank
|34,6281
|34,8367
|% 0,18
|
|Riyal
|8,0268
|8,0670
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|902,15
|902,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,29
|951,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,40
|2.028,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 04 kaybederek (% -0.67 ) 8, 591
-
17:55XU100
Endeks 7, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 65, 985.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 288, 039 adet işlem