***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pay Sahibi, İsta Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti./Müdür-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, PREIPOGP Danışmanlık A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Pay Sahibi, TZGP Danışmanlık Hizmetleri A.Ş./Pay Sahibi, Epic Ventures Turkey Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi-Pay Sahibi, CNA İleri Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)ABDULKADİR EMRE UĞURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Hayır 15 A+B Bağımsız Üye DeğilHASAN TURGAY OZANER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, PREIPOGP Danışmanlık A.Ş./Pay Sahibi Evet Bağımsız Üye DeğilKADİR KAAN KAYABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.03.2024 İcrada Görevli Değil - Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji ve Sanayi Ticaret A.Ş. / CEO, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. / CEO, Pay Sahibi, 3K Mobil Yazılım Teknolojileri A.Ş. / Pay Sahibi Hayır Bağımsız Üye DeğilİSMAİL SELİM AKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.09.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atlas Dunnage Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, Atlas Dunnage Pazarlama ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, TMS Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi Hayır Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)RAMAZAN AYHAN ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 22.02.2023 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116175 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257214BIST