***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.11.2023 19:08
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Birebin Şans Oyunları A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye'de yerleşik Birebin Şans Oyunları A.Ş. (Birebin) arasında, 14 aylık 15.400.000 TL
(OnBeşMilyonDörtYüzBinTürkLirası) + KDV bedelli reklam satış sözleşmesi 01.11.2023 tarihinden
itibaren geçerli olacak şekilde 03.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214135
BIST