***MAGEN* *AKMGY* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MAGEN******AKMGY******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKMGY, ESEN, MAGEN10.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKMERKEZ GMYO AKMGY 0,65 0,65ESENBOGA ELEKTRIK ESEN 0,12 0,108MARGUN ENERJI MAGEN 0,17 0,153Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053495BIST