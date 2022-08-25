***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 19:58
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 12,93 - 13,20 TL fiyat aralığından 159.271 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25.08.2022 tarihi itibariyle %75,649 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/08/2022 159.271 0 159.271 310.000.000 310.159.271 % 75,61 % 87,65 % 75,649 % 87,674
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058459
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1831
En Düşük
18,1333
18:0518,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0629
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.026,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1642
|18,1723
|% 0,17
|
|Euro
|18,1171
|18,1425
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,4361
|21,5436
|% 0,51
|
|Frank
|18,7783
|18,8914
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8216
|4,8458
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.866
|6.931
|16,00
|
|Yarım
|3.345
|3.389
|8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem