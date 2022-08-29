***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2022 18:31
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 14,18 - 14,29 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 29.08.2022 tarihi itibariyle %75,722 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/08/2022 150.000 0 150.000 310.309.271 310.459.271 % 75,685 % 87,693 % 75,722 % 87,711
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058949
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.017,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.017,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1781
|18,1892
|% 0,13
|
|Euro
|18,1821
|18,1847
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2248
|21,3312
|% -0,17
|
|Frank
|18,6840
|18,7965
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.820
|6.878
|-53,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR