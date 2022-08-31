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***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.08.2022 18:37
***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MAGEN]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

31.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,13 - 15,19 TL fiyat aralığından 40.729 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
 
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 
sermayesindeki paylarımız 31.08.2022 tarihi itibariyle %75,732 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/08/2022 40.729 0 40.729 310.459.271 310.500.000 % 75,722 % 87,711 % 75,732 % 87,716




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059169


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ATSYH 157,00 2.668.686 % 9,79  
DOBUR 49,88 2.886.447 % 8,43  
BRMEN 2,98 325.315 % 8,36  
KONTR 47,16 215.093.413 % 8,35  
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10:38 Alış Satış %  
Dolar 18,2016 18,2100 % 0,14  
Euro 18,2729 18,2938 % -0,02  
Sterlin 21,0703 21,1760 % -0,04  
Frank 18,5902 18,7022 % 0,32  
Riyal 4,8265 4,8507 % 0,04  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -6,00  
Altın Gr. 998 998 -2,43  
Cumhuriyet 6.707 6.809 -54,00  
Tam 6.710 6.763 -11,00  
Yarım 3.270 3.306 -6,00  
Çeyrek 1.640 1.653 -2,00  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 -0,23  
Gümüş Gr. 10,39 10,41 -0,13  
B. Petrol 94,78 94,78 -0,86  
Seans Raporu 10:38
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