***MAGEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2022 18:37
***MAGEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31.08.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,13 - 15,19 TL fiyat aralığından 40.729 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 31.08.2022 tarihi itibariyle %75,732 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/08/2022 40.729 0 40.729 310.459.271 310.500.000 % 75,722 % 87,711 % 75,732 % 87,716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059169
BIST
10:403.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -18,45
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:4018,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:4018,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:40998,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,35
|Açılış
|: 998,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:38
|SMRTG
|41,18
|78.487.820
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOBUR
|49,88
|2.886.447
|% 8,43
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|KONTR
|47,16
|215.093.413
|% 8,35
|
|MTRKS
|52,80
|1.281.350
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|CANTE
|82,00
|4.136.542
|% -5,31
|
|THYAO
|71,70
|1.307.004.870
|% -1,92
|
|HALKB
|9,15
|1.260.387.786
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,92
|916.865.523
|% 8,34
|
|PETKM
|14,12
|807.311.461
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,05
|598.473.213
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,05
|598.473.213
|% 1,00
|
|HALKB
|9,15
|1.260.387.786
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,92
|916.865.523
|% 8,34
|
|YKBNK
|7,07
|527.327.560
|% 0,43
|
|ZOREN
|3,05
|222.642.552
|% 4,10
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2016
|18,2100
|% 0,14
|
|Euro
|18,2729
|18,2938
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0703
|21,1760
|% -0,04
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8265
|4,8507
|% 0,04
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-6,00
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|-0,86
|
Seans Raporu
10:38
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10:52XU100
Endeks 3, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 13, 473.00 milyon TL de
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10:49CANTE
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 035 adet işlem
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10:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, PGSUS
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10:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GUBRF, EKGYO
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10:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 27 kaybederek (% -0.76 ) 2, 796